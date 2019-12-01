Muere atropellado adulto mayor en la avenida del Sol en Querétaro

Muere atropellado adulto mayor en la avenida del Sol en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:27:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad, perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo, cuando intentó cruzar la avenida del Sol.

Fue a la altura de Plaza Patio, en donde se registró el accidente, lo que generó que de inmediato, se movilizaran al lugar los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona de la tercera edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes y se esperó el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
Tres muertos y tres heridos en fatal accidente en la carretera a Bernal
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios