Muere atropellado adulto mayor en la avenida del Sol en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:27:27

Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad, perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo, cuando intentó cruzar la avenida del Sol.

Fue a la altura de Plaza Patio, en donde se registró el accidente, lo que generó que de inmediato, se movilizaran al lugar los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona de la tercera edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes y se esperó el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.