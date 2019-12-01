Muere adulto mayor tras ser atropellado en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:12:04

Jacona, Michoacán, a 14 de octubre 2026.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser arrollado por un automotor que se dio a la fuga.

En cuanto al hecho se conoció que aproximadamente a las 06:00 horas de este miércoles en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una perdona atropellada en el Libramiento Sur a la altura de la empresa Driscoll's.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar y confirmaron el reporte por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal quienes llegaron y revisaron al masculino, mismo que carecía de signos vitales.

La zona fue acordonada y se informo que el masculino sin vida es de aproximadamente 70 a 75 años de edad, el cual vestía sudadera gris, playera blanca, pans guinda, tenis negros y guantes blancos.

Personal Especializado de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y llevarlo al Semefo para que sea identificado, así mismo se iniciaron las investigaciones para dar con el presunto responsable.