Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:00:30

Apatzingán, Mich., a 14 de octubre de 2026.— Una serie de enfrentamientos armados entre integrantes de grupos del crimen organizado ha generado momentos de tensión y temor entre habitantes de distintas comunidades del municipio de Apatzingán, donde reportes preliminares señalan al menos una persona fallecida, así como una mujer y una menor de edad lesionadas.

De acuerdo con información difundida por habitantes de la región, durante la noche y madrugada se habría registrado un enfrentamiento en la comunidad de El Guayabo, presuntamente entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo identificado como Los Caballeros Templarios.

Según las versiones preliminares, la confrontación se habría desatado tras la incursión de uno de los grupos armados en la zona, dejando como saldo al menos una víctima mortal y dos personas heridas, entre ellas una niña.

Los reportes indican que la mujer y la menor habrían sido trasladadas en helicóptero a la ciudad de Morelia para recibir atención médica especializada. En el caso de la niña, se señala que fue canalizada al Hospital Infantil.

La violencia también habría alcanzado las comunidades de San Fernando y Las Cahuingas, donde pobladores reportaron fuertes detonaciones y presuntos ataques mediante drones con explosivos.

Particularmente en San Fernando, rumbo al panteón, habitantes alertaron sobre al menos cinco nuevas detonaciones de considerable intensidad, mientras que los reportes ciudadanos señalaban que la actividad armada continuaba en el sector.

Ante esta situación, mediante mensajes difundidos entre la población se recomendó evitar desplazamientos hacia las zonas señaladas y permanecer en lugares seguros para reducir el riesgo de resultar afectados por los enfrentamientos.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de esta región de Tierra Caliente, debido a los reportes de enfrentamientos en varias comunidades rurales del municipio.

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayores detalles sobre estos hechos y las posibles acciones de seguridad en la zona.