Muere hombre en accidente en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 08:50:25

Uruapan, Michoacán, a 14 de octubre 2026.- Un hombre perdió la vida luego de que volcara con el automóvil que conducía, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la refería vialidad en las inmediaciones de la entrada al Infonavit Rosa de Castilla, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudirían elementos de tránsito quienes al arribar encontraron volcado un auto compacto y el conductor sin vida.

Con base en lo anterior, se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.