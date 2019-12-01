Cae "El Cromo", señalado como líder criminal y presunto homicida de una niña de 4 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 07:58:28

Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre 2026.- El Gabinete de Seguridad federal capturó a Iván “N”, alias ‘El Cromo’ o “Comandante Cromo”, señalado como uno de los líderes de un grupo criminal de Oaxaca.

Según la información oficial presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sospechoso fue detenido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Además, en su publicación, el funcionario federal resaltó que “El Cromo” cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una en agravio de una menor de 4 años de edad, así como con una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que lelvara a su captura.

Igualmente, el secretario García Harfuch refirió que Iván “N” es considerado el líder de “Los Cromos”, un grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado a los delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Por último, el titular de la SSPC expuso que la detención del “Comandante Cromo” derivó de la captura de Miguel N., entonces alcalde de Juchitán, y de otro miembro de Los Cromos, por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.