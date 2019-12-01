Detiene la Policía Morelia a sujeto en un auto robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 09:49:08

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un sujeto que conducía un vehículo con reporte de robo.

Al respecto se informó que agentes municipales llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la antigua carretera a Pátzcuaro.

En un momento determinado, en las inmediaciones de la Tenencia Morelos, tuvieron a la vista un vehículo que era conducido de manera errática, situación por la que le marcaron el alto al conductor.

Fue al verificar los antecedentes de la unidad que se conformó que contaba con reporte de robo, situación por la que junto con el conductor fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.