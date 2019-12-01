Muere adulto mayor tras accidentarse en su motocicleta en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:32:41

Jacona, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- El choque entre un camión repartidor de la empresa "Lala" y una motocicleta dejó como saldo a un hombre de la tercera edad sin vida en el municipio de Jacona, Michoacán.

El mortal accidente se registró minutos antes de las 08:00 horas de este martes, en el Libramiento Sur a la altura del Fraccionamiento Manantiales del Curutarán, área que fue resguardada por elementos de la Policía y Tránsito Municipal.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el deceso del señor Arnulfo M., G., de 77 años de edad, el cual era vecino de la colonia Buenos Aires de esta localidad.

Las unidades involucradas son, una motocicleta Italika FT150, color blanco, con placa 43PHZ8 de Michoacán y un camion Izuzu, color blanco, con matrícula JT-45-245 del Estado de Jalisco el cual era conducido por Jonathan P., B., quien quedó a disposición de la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía General del Estado llego al sitio y realizo las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación, así mismo trasladaron el cadáver a la morgue del Semefo local para los estudios correspondientes.