Movilización por presunto explosivo en central de autobuses de Salamanca; autoridades descartan riesgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 07:17:53

Salamanca, Guanajuato, a 11 de marzo 2026.– Un reporte ciudadano que alertaba sobre la posible presencia de un artefacto explosivo provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad la noche de este martes en las inmediaciones de la central de autobuses, ubicada en la colonia 18 de Marzo.

De acuerdo con información oficial, el aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que activó la movilización de autoridades hacia la avenida Valle de Santiago, en su cruce con la calle Puebla. Al sitio arribaron unidades cerca de las 10:15 de la noche para asegurar la zona y comenzar las revisiones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), especialistas del escuadrón antibombas del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes aplicaron los protocolos de seguridad para verificar el objeto reportado.

Tras aproximadamente una hora de labores, el Gobierno Municipal informó mediante una ficha informativa que el objeto localizado no correspondía a un artefacto explosivo. Las autoridades especializadas determinaron que no contenía material peligroso y que aparentemente se trataba de un objeto de fabricación casera.

Una vez descartado cualquier riesgo para la población, la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer la procedencia del objeto y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con los hechos.

El gobierno municipal reiteró que mantiene coordinación permanente con las corporaciones de seguridad para atender este tipo de reportes y preservar la tranquilidad de la ciudadanía.