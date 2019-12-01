Conductora queda prensada tras chocar contra columna del Metro en Monterrey

Fecha: 11 de Marzo de 2026
Monterrey, Nuevo León, 11 de marzo del 2026.- Una mujer resultó lesionada y atrapada dentro de su vehículo luego de estrellarse contra una columna de la estación Félix U. Gómez (estación del Metro), en el centro de Monterrey.

El accidente ocurrió durante la primer hora del miércoles sobre la avenida Félix U. Gómez, en el cruce con la calle Florencio Antillón.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba por la avenida Eugenio Garza Sada y, al incorporarse a otra calle, perdió el control del automóvil.

El vehículo particular, un Renault color gris, terminó impactándose contra una columna de la estación del metro y además derribó algunos árboles del camellón central.

Tras el fuerte impacto, la conductora quedó atrapada debido a que el choque ocurrió del lado del conductor.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes utilizaron equipo hidráulico para retirar la puerta del automóvil y liberar a la mujer.

La lesionada fue identificada como Yaneth Hernández Cruz, de 31 años, quien presentaba diversos golpes tras el impacto.

Luego de recibir atención médica en el sitio, la mujer fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 del IMSS para continuar con la atención adecuada.

