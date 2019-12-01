FGR investigaba narconóminas de “El Mencho” antes de su abatimiento en Jalisco; criminal que ordenaba atentados contra inocentes para demostrar poderío

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) investigaba desde noviembre de 2025 las presuntas narconóminas vinculadas a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, El Señor de los Gallos o El M Grande, quien fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa.

De acuerdo con una orden de aprehensión obtenida por el medio de comunicación El Universal, la Fiscalía tenía indicios de que el exlíder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría destinado recursos para corromper a autoridades municipales, estatales y federales, e incluso a funcionarios de la propia institución.

El expediente señala que miembros del grupo criminal lograron influir en distintos niveles de gobierno, lo que motivó que las investigaciones fueran llevadas fuera de las zonas de influencia del cártel y bajo jurisdicción del sistema penitenciario federal.

En el documento también se menciona que la organización operaba bajo una estructura piramidal, con Oseguera Cervantes al frente y al menos tres comandantes bajo su mando, identificados como El Sapo, El Guty —también llamado El Señor de las Tacomas— y El Jardinero. A cada uno se le asignaban territorios para la distribución de narcóticos y la recolección de ganancias.

Además, el expediente atribuye a Oseguera Cervantes haber ordenado ataques contra autoridades e instituciones, entre ellos el atentado ocurrido el 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces titular de la seguridad en la Ciudad de México.

Las investigaciones federales también documentan que el líder criminal utilizaba estas acciones violentas para demostrar la presencia y el poderío del CJNG en distintas regiones del país.