Sujetos armados abren fuego contra despacho de abogados en pleno Centro de Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:31:41

Monterrey, Nuevo León, 11 de marzo del 2026.- Hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de un despacho de abogados ubicado en calles del centro de Monterrey, lo que provocó una fuerte movilización policiaca durante la noche del martes.

Medios locales detallaron que a pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas mientras que autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en una oficina jurídica situada sobre la calle Ignacio Allende, entre la calle Garibaldi y la avenida Cuauhtémoc, en pleno primer Centro de la ciudad.

Testigos señalaron que varios sujetos armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar directamente contra la fachada del edificio donde se ubica el despacho.

Tras realizar las detonaciones, los agresores huyeron de manera rápida con rumbo desconocido.