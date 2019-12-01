Hombre muere en accidente vehicular en Uruapan, Michoacán 

Hombre muere en accidente vehicular en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 09:05:34
Uruapan, Michoacán, a 11 de marzo 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar con la camioneta que conducía, un hombre perdió la vida, el menor con el que viajaba resultó ileso, hechos registrados en la carretera Uruapan-Capacuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la desviación a Tiamba, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes conformaron la muerte del conductor y que el menor con que viajaba estaba ileso.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento y dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
