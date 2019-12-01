Cae mujer presuntamente ligada a feminicidio de la regidora Blanca Esthela Álvarez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 07:58:55

Mazamitla, Jalisco, a 11 de marzo 2026.- Personal de seguridad logró la captura de Blanca Lorena “N”, presuntamente implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

De acuerdo con investigaciones oficiales, la política fue localizada sin vida el pasado 13 de febrero al interior de su camioneta, en una brecha del municipio de Teocuitatlán de Corona.

Las autoridades ministeriales determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación, por lo que de inmediato la Fiscalía del Estado comenzó las investigaciones.

Como resultado de las diligencias, los agentes identificaron que la ahora detenida presuntamente se reunió con la víctima antes de que se perdiera contacto con ella.

La mujer sospechosa fue detenida en calles de la colonia El Charco, en el municipio de Mazamitla, para ser puesta a disposición del juzgado y continuar con el proceso legal.