Motociclista resulta herido al chocar con su vehículo en Zamora, Michoacán 

Motociclista resulta herido al chocar con su vehículo en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:51:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 15 de diciembre 2025.- Un empleado de Cementos Cruz Azul resultó con algunos golpes en su cuerpo al chocar su motocicleta por alcance contra un automóvil que aparentemente invadió el carril para tratar de ganarle el paso, según informaron fuentes policíacas.

El aparatoso accidente se registró minutos antes de las 09:00 horas de este lunes en la Avenida Madero Sur a la altura del número 505, de la zona Centro.

El lesionado es el joven Andres B., C., de 21 años de edad, vecino de la colonia El Bosque de Jacona, el cual fue auxiliado por paramédicos de Rescate quienes le indicaron que no requería ser trasladado a un nosocomio.

Mientras elementos de Tránsito Municipal aseguraron la moto de la marca Italika FT125, color rojo, con placa L8J31V de Michoacán y el auto Toyota corolla, color plata, con matrícula PPN-193-C de Michoacán para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen en Colima seis presuntos implicados en ataque con coche bomba en Michoacán; desmantelan campamento criminal
Motociclista resulta herido al chocar con su vehículo en Zamora, Michoacán 
Aprehenden a cuatro presuntos responsables del secuestro de un joven ocurrido en Uruapan, Michoacán 
Ultiman a tiros a una mujer en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Caen en Colima seis presuntos implicados en ataque con coche bomba en Michoacán; desmantelan campamento criminal
Claudia Sheinbaum aclara: acuerdo con Estados Unidos no obliga a entregar agua que México no tiene
México entra al Top 5 de los países más peligrosos del mundo, junto a Ucrania y Palestina
Sheinbaum presume fortaleza económica de México; dólar abre por debajo de los 18 pesos
Comentarios