Motociclista pierde la vida al impactarse contra un tráiler en Paseo Central, en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:08:40
San Juan del Río, Querétaro, a 9 de marzo 2026.- Un motociclista, perdió la vida, luego de impactarse contra un tráiler, cuando ambos circulaban sobre la avenida Paseo Central.

El presunto exceso de velocidad, en el que transitaba el motociclista, fue lo que ocasionó que se impactara contra la pesada unidad, en dirección a la zona norte de San Juan del Río.

Tras la colisión, servicios de emergencias se movilizaron a la zona, quienes al llegar, confirmaron que el motociclista, ya no contaba con signos vitales.

La vialidad fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente y solicitaron el arribo de los servicios periciales.

Una vez en el lugar, se procedió a realizar las diligencias correspondientes y al término, se ordenó efectuar el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

Noventa Grados
