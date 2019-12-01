Mortal choque en Paseo Constituyentes, en Corregidora, Querétaro

Mortal choque en Paseo Constituyentes, en Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:05:49
Corregidora, Querétaro, a 30 de diciembre 2025.- La madrugada de este martes, un hombre perdió la vida, luego de un trágico accidente, que se registró sobre Paseo Constituyentes, en dirección al Centro de la capital queretana.

Fue a la altura de la plaza Constituyentes, en donde un auto blanco, marca Volkswagen, se impactó contra una pipa que transportaba agua.

Tras la colisión, el conductor del auto quedó atrapado y por las heridas que presentó, perdió la vida casi de manera inesperada, no obstante se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez que llegaron elementos de Protección Civil del municipio de Corregidora, confirmaron el fallecimiento de la persona, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal, acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
