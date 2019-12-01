Montacargas atropella a un hombre y lo deja con heridas graves en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:53:18
El Marqués, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- La tarde de este lunes, un hombre resultó con heridas graves, luego de ser atropellado por un montacargas, al interior de una granja avícola.

La granja se encuentra en el carretera Chichimequillas- Santa María de los Baños, lugar en donde se movilizaron los servicios de emergencias, tras el atropellamiento, que dejó con heridas graves a la persona.

Analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, fueron quienes arribaron al lugar, y tras valorar a la persona, lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

Al lugar, acudieron elementos policiales, para tomar conocimiento del accidente y brindar apoyo a los rescatistas, mientras brindaban la ayuda.

