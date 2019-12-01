Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 15:42:05
Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Ante el desfase en el pago de la quincena de dos mil 829 trabajadoras y trabajadores del IMSS-Bienestar, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla instruyó se dispusiera de recurso estatal para asegurar que el personal de salud reciba su remuneración como corresponde.

En este sentido, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que el pago será dispersado en el transcurso de este día, por lo que las y los trabajadores verán reflejado su salario en sus cuentas bancarias durante las próximas horas.

Asimismo, el mandatario estatal envió formalmente la solicitud de recursos al director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, con el fin de agilizar la llegada de los fondos correspondientes y evitar cualquier afectación a la operatividad de los hospitales y centros de salud en la entidad.

El Gobierno del Estado reconoce la labor fundamental del personal médico, de enfermería y administrativo, por lo que reitera que se mantendrá el acompañamiento y las gestiones pertinentes para dar certeza financiera a quienes, con su trabajo diario, garantizan el derecho a la salud de las y los michoacanos.

