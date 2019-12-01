Balean a conductora en la colonia Magisterial de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:23:55
Uruapan, Mich., a 19 de enero de 2026.– Una mujer que se desplazaba a bordo de un vehículo particular fue atacada a balazos por sujetos armados que se trasladaban en una motocicleta, en hechos registrados la tarde de este lunes en la colonia Magisterial, al oriente de la ciudad.

El atentado ocurrió cuando la víctima circulaba por la calle Elpidio D., en el acceso al conjunto habitacional Infonavit La Escondida. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se aproximaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras la agresión, la mujer quedó lesionada dentro de la unidad. Vecinos del sector acudieron en su auxilio y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y la trasladaron de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica.

Elementos de distintas corporaciones policiales acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de indicios balísticos, con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de la víctima.

