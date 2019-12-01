Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida

Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:30:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer, la cual fue atacada a balazos en calles de la colonia Infonavit La Escondida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Elpidio D., de la referida colonia habían atacado a balazos a una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Es de mencionar que en este lunes dos personas fueron asesinadas a balazos en esta ciudad, además de esta fémina que fue atacada a tiros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Montacargas atropella a un hombre y lo deja con heridas graves en El Marqués, Querétaro
Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida
Balean a conductora en la colonia Magisterial de Uruapan, Michoacán 
Identifican a atacante del bar Könor de Querétaro: FGE
Más información de la categoria
Designan a Abraham Ramos como Comisario Regional de Uruapan, Michoacán; llega un mando de carrera para enfrentar la crisis de seguridad
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Comentarios