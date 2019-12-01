Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:30:10

Uruapan, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer, la cual fue atacada a balazos en calles de la colonia Infonavit La Escondida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Elpidio D., de la referida colonia habían atacado a balazos a una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Es de mencionar que en este lunes dos personas fueron asesinadas a balazos en esta ciudad, además de esta fémina que fue atacada a tiros.