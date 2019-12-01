Designan a Abraham Ramos como Comisario Regional de Uruapan, Michoacán; llega un mando de carrera para enfrentar la crisis de seguridad

Uruapan, Mich., a 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán designó al Comandante Abraham Ramos como nuevo Comisario Regional de Uruapan, como parte de la reestructuración de mandos operativos impulsada por el gobierno estatal para fortalecer la estrategia de seguridad en una de las regiones más complejas del estado.

Abraham Ramos es policía de carrera con más de 20 años de experiencia en materia de seguridad pública, con una trayectoria que abarca áreas operativas, administrativas e investigativas, lo que lo posiciona como un perfil integral dentro de las corporaciones policiales de Michoacán.

A lo largo de su carrera ha desempeñado puestos clave como Comisario, Director Operativo y de Proximidad, así como Comandante de Sector y de Turno en la capital Morelia. Asimismo, ha fungido como Comandante Operativo en la Policía Auxiliar de Michoacán y como Comandante de la Unidad de Reacción de la Subsecretaría de Operación Policial.

Su perfil también destaca por su paso por el ámbito de la investigación, al haber sido Agente Investigador comisionado en la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso y Feminicidio, experiencia que refuerza su conocimiento en la persecución de delitos de alto impacto.

En el ámbito municipal, ha liderado tareas de seguridad como Director de Seguridad Pública en Álvaro Obregón y Comandante Operativo en Churintzio, además de participar en la formación de nuevos cuadros policiales como Instructor en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP).

Abraham Ramos cuenta con formación militar tras su paso por la SEDENA, es Licenciado en Derecho y actualmente maestrante en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Además, posee un Diplomado como Mando en Materia de Seguridad avalado por la Iniciativa Mérida y la Embajada de Estados Unidos, así como una certificación internacional en inteligencia y contrainteligencia por el grupo GOBERNA. Su preparación se complementa con diplomados en Derechos Humanos y en el servicio público en el combate a la trata de personas.

Con este nombramiento, Abraham Ramos asume el reto de combatir la corrupción interna, recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar los indicadores de percepción y de incidencia delictiva en la región de Uruapan, un municipio que ha sido duramente golpeado por la violencia durante la última década.

Su designación responde a la apuesta por perfiles profesionales, con experiencia comprobada y formación especializada, en la búsqueda de resultados sólidos en materia de seguridad y gobernabilidad en Michoacán.