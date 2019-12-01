Militares se enfrentan a célula armada en Zinapécuaro, Michoacán; huyen atacantes abandonado fusil Barrett calibre .50, rifle y camioneta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:48:26

Foto: Archivo

Zinapécuaro, Mich., a 23 de marzo de 2026. — Elementos del Ejército Mexicano repelieron una agresión armada en un camino rural del municipio de Zinapécuaro, lo que derivó en el aseguramiento de un poderoso fusil Barrett calibre .50, un rifle AK-47 y una camioneta presuntamente utilizada por los atacantes, quienes lograron darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, mientras personal militar realizaba recorridos de vigilancia sobre un camino de terracería que conduce al poblado de San José El Carpintero.

En las inmediaciones, los soldados observaron a aproximadamente 50 metros de distancia una camioneta gris que descendía por un camino del cerro para incorporarse a la ruta por donde transitaban las fuerzas castrenses.

Según el reporte, al percatarse de la presencia militar, los ocupantes del vehículo detuvieron su marcha y comenzaron a disparar contra los soldados, quienes al encontrarse ante una agresión directa procedieron a repeler el ataque.

Ante la respuesta de los militares, los presuntos agresores descendieron de la unidad y huyeron a pie entre la zona serrana, dejando abandonada la camioneta.

Tras asegurar el área, el personal castrense inspeccionó el vehículo, una Toyota Hilux color gris sin placas de circulación.

Durante la revisión se localizó en el asiento trasero un fusil Barrett modelo 82A1 calibre .50, arma de alto poder capaz de perforar la mayoría de los blindajes comerciales. El rifle contaba con un cargador metálico abastecido con 10 cartuchos útiles del mismo calibre, además de otro cargador adicional también con 10 municiones.

Asimismo, en el asiento del copiloto fue asegurado un fusil tipo AK-47 calibre 7.62×39 mm, el cual tenía un cargador abastecido con 24 cartuchos útiles y dos cargadores metálicos adicionales desabastecidos.

Las armas, cargadores y municiones fueron asegurados como indicios y puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, sin embargo autoridades mantienen operativos en la región para localizar a los responsables de la agresión.

La zona donde ocurrió el incidente es una franja rural que conecta comunidades de Zinapécuaro y ha sido señalada en diversas ocasiones por su uso como ruta de movilidad para grupos delictivos.