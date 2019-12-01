Militar fuera de sí dispara contra sus compañeros en cuartel de Aguililla, Michoacán: hay varios muertos y heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 20:51:45
Aguililla, Mich., a 6 de diciembre de 2025.– Un hecho violento sacudió este sábado las instalaciones de la Guardia Nacional en la localidad La Higuera de la Virgen, en el municipio de Aguililla, luego de que un elemento presuntamente fuera de control disparó contra sus propios compañeros.

Según reportes preliminares, el uniformado habría intentado abandonar el cuartel portando su arma de cargo y, al ser interceptado por otros integrantes para impedir su salida, accionó su rifle contra ellos. Hasta el momento, las versiones señalan que dos elementos de la Guardia Nacional murieron en el lugar, aunque también se habla de un mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, dos militares más resultaron gravemente heridos y fueron trasladados vía aérea a la 43/a Zona Militar en Apatzingán, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Videos y fotografías a las que el activista terracalenteño Julio Acosta tuvo acceso, permiten ver la fuerte movilización militar al interior del cuartel.

Fuentes extraoficiales sostienen que el agresor podría haber actuado bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por autoridad alguna.

El ataque provocó alarma entre el personal y detonó un operativo interno, mientras la Fiscalía correspondiente ya fue notificada y se encuentra realizando las primeras diligencias para esclarecer el incidente.

