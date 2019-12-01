Mientras platicaban afuera de un domicilio, ultiman a dos hombres en la comunidad Empalme Escobedo de Comonfort, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 15:48:35

Comonfort, Guanajuato, a 17 de agosto de 2025.- Dos personas que se presumen platicaban afuera de un domicilio de la comunidad Empalme Escobedo, fueron blanco de un ataque armado a manos de sujetos desconocidos, quienes después de quitarles la vida escaparon con rumbo desconocido.

El suceso sobre personas heridas por arma de fuego en la calle Morelos de la colonia Lindavista derivó al desplazamiento policíaco y de socorristas alrededor de las 11:00 de la noche del sábado.

En la zona localizaron a dos personas a los cuales al intentar brindarles los primeros auxilios confirmaron que ya no contaba con vida.

Sobre la mecánica y características de los presuntos responsables se desconoce debido a la soledad de la noche, será Fiscalía del Estado quien aporte mayor información de acuerdo a las indagatorias correspondientes del caso.