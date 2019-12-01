Mientras el país veía el México vs Ecuador: Comando irrumpe en hospital y remata a dos heridos en Navolato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 23:28:47

Navolato, Sin., a 30 de junio de 2026.— Mientras miles de personas seguían el partido entre México y Ecuador, una escena de terror se desarrollaba lejos de las pantallas: hombres armados irrumpieron en un hospital y ejecutaron a dos pacientes que minutos antes habían sobrevivido a ataques a balazos.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas habían resultado lesionadas en hechos distintos registrados durante la tarde en la sindicatura de Villa Juárez y fueron trasladadas para recibir atención médica. Entre ellas se encontraba un joven identificado preliminarmente como Gabino, de 18 años, mientras que la otra persona permanecía sin identificación pública al cierre de los primeros reportes.

Pero el traslado al hospital no significó refugio.

Según versiones difundidas por medios locales, un grupo armado ingresó al nosocomio y atacó directamente a los lesionados dentro de las instalaciones médicas, convirtiendo un espacio destinado a salvar vidas en una nueva escena del crimen. Autoridades desplegaron posteriormente un operativo de seguridad en la zona.

El hecho provocó conmoción por el nivel de vulnerabilidad que exhibe: si la secuencia reportada se confirma plenamente por las autoridades, los agresores no sólo habrían perseguido a sus objetivos, sino que habrían llevado el ataque hasta el interior de un hospital.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre detenidos ni se ha confirmado públicamente el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió el ingreso de los agresores y si existieron fallas en los protocolos de resguardo.