México realiza su segunda anotación y amplía la ventaja ante Ecuador

México realiza su segunda anotación y amplía la ventaja ante Ecuador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 20:44:33
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- México dio un paso firme rumbo a los octavos de final de la justa mundialista al marcar el segundo gol frente a Ecuador, una anotación que le permitió tomar mayor control del encuentro y acercarse a la siguiente ronda del torneo.

Después de abrir el marcador, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mantuvo la presión sobre la defensa ecuatoriana y encontró nuevamente el camino al gol para ampliar la diferencia en el marcador, desatando la euforia de la afición presente en el Estadio Ciudad de México.

Dicha anotación fue realizada por Raúl Jiménez en el minuto 31.

Con la ventaja de dos anotaciones, México se encuentra más cerca de clasificar a los octavos de final del torneo internacional de fútbol.

 

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