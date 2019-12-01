Ataque armado durante transmisión del partido de México deja cinco lesionados en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 23:00:49

Yautepec, Morelos, 30 de junio de 2026.- Cinco personas resultaron lesionadas tras un ataque a balazos registrado la noche de este martes en una cancha de usos múltiples de Yautepec, Morelos, donde se proyectaba el partido de la selección mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió mientras decenas de personas seguían la transmisión del encuentro, lo que provocó momentos de pánico entre los asistentes.

Entre las personas lesionadas se encuentra Sandy Fernández, ex candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Yautepec, quien fue alcanzada durante el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el motivo de la agresión, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.