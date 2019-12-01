Cancelan ceremonia aérea en el Estadio Ciudad de México por tormenta eléctrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 21:40:05

Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- Las intensas condiciones meteorológicas registradas la noche de este martes, derivadas de una tormenta eléctrica, provocaron la suspensión de la ceremonia del desfile de bandera y el sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en el Estadio Ciudad de México, actividades que estaban programadas tras la interpretación del Himno Nacional en el encuentro entre México y Ecuador.

La decisión fue tomada debido al riesgo que implicaba operar en el aire durante la actividad eléctrica, especialmente para el helicóptero Black Hawk que transporta una bandera monumental suspendida mediante un cable de acero de aproximadamente 60 metros, lo que incrementa la posibilidad de atraer descargas eléctricas.

Elementos del Escuadrón Aéreo 113, encabezados por el capitán segundo Mauricio Israel López López, junto con personal militar desplegado para la maniobra desde el Heroico Colegio Militar, permanecieron en espera mientras la lluvia y los relámpagos continuaban en la zona, reduciendo la viabilidad de la exhibición.

Ante el riesgo persistente, la bandera monumental fue resguardada y se contempla que pueda ser utilizada en una futura presentación, posiblemente durante el próximo partido de la Selección Mexicana programado para el domingo.

Cabe destacar que la emergencia climática también impactó la logística del encuentro, luego de que el comité organizador decidiera retrasar el inicio del partido aproximadamente una hora por motivos de seguridad.