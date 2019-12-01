Michoacán se ubica entre los tres estados con más detenciones por extorsión: SSP

Michoacán se ubica entre los tres estados con más detenciones por extorsión: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 21:07:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Con el arresto de 14 personas por el delito de extorsión en un mes, el estado de Michoacán ocupa el tercer lugar entre los estados donde se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que en el país han sido detenidos 132 extorsionadores, durante el periodo del 6 de julio al 10 de agosto del presente año. Las entidades con más personas detenidas a causa de este delito fueron Tabasco con 56, Estado de México con 34 y Michoacán con 14.

La SSP indicó que este resultado refleja la efectividad del trabajo coordinado entre Michoacán y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Defensa Nacional, así como de las fiscalías generales de la República (FGR) y del Estado (FGE).

Las acciones de prevención y disuasión de este ilícito donde participan la subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Guardia Civil, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se realizan en todo el territorio michoacano, especialmente la región de Tierra Caliente, a favor del sector citrícola.

Con el respaldo del Gobierno de la República, Michoacán redobla esfuerzos para garantizar el orden público, el desarrollo de sus actividades económicas y el bienestar de la ciudadanía. Si eres víctima de extorsión, denuncia de forma anónima al 089.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven muere al someterse a cirugía estética en clínica de Monterey; acusan a los responsables de negligencia médica 
Hallan cadáver decapitado en un canal de riego en Buenavista, Michoacán 
Se forma embudo nuboso en comunidad de Maravatío, Michoacán; no se reportan afectaciones
Michoacán se ubica entre los tres estados con más detenciones por extorsión: SSP
Más información de la categoria
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Asegura Roberto Monroy, Michoacán es seguro para el turismo
Asaltan a mujer en Morelia, Michoacán, la despojan de una fuerte suma de dinero
Comentarios