Michoacán se ubica entre los tres estados con más detenciones por extorsión: SSP

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Con el arresto de 14 personas por el delito de extorsión en un mes, el estado de Michoacán ocupa el tercer lugar entre los estados donde se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que en el país han sido detenidos 132 extorsionadores, durante el periodo del 6 de julio al 10 de agosto del presente año. Las entidades con más personas detenidas a causa de este delito fueron Tabasco con 56, Estado de México con 34 y Michoacán con 14.

La SSP indicó que este resultado refleja la efectividad del trabajo coordinado entre Michoacán y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Defensa Nacional, así como de las fiscalías generales de la República (FGR) y del Estado (FGE).

Las acciones de prevención y disuasión de este ilícito donde participan la subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Guardia Civil, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se realizan en todo el territorio michoacano, especialmente la región de Tierra Caliente, a favor del sector citrícola.

Con el respaldo del Gobierno de la República, Michoacán redobla esfuerzos para garantizar el orden público, el desarrollo de sus actividades económicas y el bienestar de la ciudadanía. Si eres víctima de extorsión, denuncia de forma anónima al 089.