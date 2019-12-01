Michoacán: Festejos patrios en horarios tempranos por seguridad

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 15:26:13

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Entre las recomendaciones propuestas a los municipios con algún riesgo de seguridad, se encuentra la realización de festividades patrias en horarios más tempranos, señaló Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán.

Esta medida busca mitigar riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes. Se espera que en los próximos días se definan los municipios que implementarán esta propuesta.

"Sí se tienen ya vistos algunos como zonas de mayor riesgo, donde posiblemente habrá recomendaciones para adelantar los festejos. Ya hay algunos municipios en el análisis que tenemos. Tendremos que hablar con los alcaldes", comentó.

El segundo al mando de la administración estatal indicó que, al momento, ningún edil ha presentado alguna solicitud en particular de atención para aplicarse durante el 15 y 16 de septiembre.

En entrevista, Zepeda Villaseñor aseguró que no se desestimará ninguna alerta que pudiera representar riesgos de inseguridad, tales como el video publicado en redes sociales que se adjudica el denominado Ejército Purépecha de Liberación Michoacana, donde advierten de acciones para el próximo 15 de septiembre en la entidad.

"Se trata de un montaje que hace el crimen organizado para sembrar terror y pánico; sin embargo, no vamos a bajar la guardia. No se desestima ninguna amenaza ni ninguno de estos videos que se han publicitado, pero con sus debidas cautelas", expresó el secretario de Gobierno.