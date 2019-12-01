Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado

Morelia, Mich., a 4 de diciembre de 2025.— El Estado mexicano apretó la mano sobre la violencia en Michoacán con un operativo de alto impacto que derivó en la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas. La movilización también permitió el aseguramiento de 13 vehículos y un artefacto explosivo improvisado, hallazgo que evidencia el nivel de armamento y peligrosidad que enfrentan las fuerzas de seguridad en la región.

La acción fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Todas estas instituciones, operando como un solo frente bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, recorrieron zonas limoneras y citrícolas donde la tensión se respira a cada paso.

Los uniformados reforzaron presencia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán. En Morelia, Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y de nuevo en Nuevo San Juan Parangaricutiro, se registraron los puntos más sensibles donde finalmente se concretaron las detenciones y aseguramientos.

El operativo de este día se suma a una ola de acciones contundentes que han marcado las últimas semanas. Tan solo del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, las autoridades reportan la captura de 155 personas, así como el aseguramiento de 60 armas largas y cortas, casi siete mil cartuchos útiles y más de 360 cargadores. También se han decomisado 140 vehículos, 90 artefactos explosivos, más de 50 kilos de material para detonaciones, 23 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina.

A ello se agrega el golpe al músculo químico del narcotráfico, con 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias precursoras, además de la eliminación de 10 campamentos y 29 tomas clandestinas utilizadas para actividades criminales.

Los resultados, aunque duros y reveladores, han sido presentados por las instituciones del Gabinete de Seguridad como prueba del compromiso permanente con el pueblo michoacano. El objetivo —afirman— es claro: recuperar el territorio, devolver la tranquilidad y avanzar hacia una construcción de paz que no solo se prometa, sino que se ejecute sobre el terreno, con operativos, despliegue, coordinación y presencia.

Hoy, Michoacán amanece con un golpe más al crimen. La batalla continúa escrita en cada operativo, en cada decomiso, en cada captura. Y el gobierno asegura que no dará un paso atrás.