Inseguridad obliga a suspender clases "hasta nuevo aviso" en localidades de Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 17:09:15

Zinapécuaro, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Escuelas de nivel básico de las localidades de San Miguel Taimeo y Santa Cruz, municipio de Zinapécuaro, suspendieron clases a consecuencia de actos relacionados con la delincuencia organizada.

Maestros y padres de familia denunciaron de manera anónima que este jueves se determinó ausentarse de las aulas luego de enfrentamientos armados entre grupos delictivos que operan en la zona.

Narraron que la tarde de este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, en la comunidad de Mesa Colorada comenzaron a escucharse detonaciones por arma de fuego.

Según reportes ciudadanos, la confrontación, que se habría suscitado entre grupos criminales, provocó que directivos escolares solicitaran de manera inmediata a los padres de familia retirar a los estudiantes de telesecundarias, primarias y jardines de niños.

Los denunciantes señalaron que, a pesar de los reportes sobre la situación de inseguridad, la respuesta del gobierno municipal ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de los planteles y permitir el retorno a las aulas.

Recordaron que en lo que va del año, han suspendido actividades académicas al menos 3 ocasiones por motivos de inseguridad.