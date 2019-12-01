Hombre le prende fuego a su casa tras discutir con su pareja en la colonia Jaujilla de Morelia, a Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 16:17:03

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio en una vivienda ubicada en la colonia Jaujilla de esta ciudad de Morelia, el siniestro fue provocado por el propietario de la casa, después de discutir con su pareja.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la vivienda marcada con el número 342, de la calle Junta de Jaujilla, de la referida colonia se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente el siniestro sólo dejó daños materiales.