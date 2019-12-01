Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida

Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:45:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ecatepec, Estado de México, a 4 de diciembre 2025.- Personal de seguridad de Ecatepec, Estado de México, capturó a Aldo “N”, presunto miembro de un grupo criminal de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto identificado como “Balú”, fue detenido en el bazar navideño del fraccionamiento La Guadalupana.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades que un sujeto realizaba disparos al aire, por lo que las autoridades municipales se movilizaron a la zona.

Al notar la presencia de los agentes, el presunto miembro de La Chokiza, intentó escapar del lugar, pero fue detenido por los uniformados, quienes le decomisaron un arma de fuego calibre .32 abastecida.

El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación legal.

Dicha organización se dedica a la extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inseguridad obliga a suspender clases "hasta nuevo aviso" en localidades de Zinapécuaro, Michoacán
Hombre le prende fuego a su casa tras discutir con su pareja en la colonia Jaujilla de Morelia, a Michoacán; solo hubo daños materiales 
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida
Más información de la categoria
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Uruapan en "Quiebra Técnica": Diputado Paz pide revisar gastos extraordinarios como helicóptero y nómina de Guardia Ciudadana
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Comentarios