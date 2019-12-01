Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:45:14

Ecatepec, Estado de México, a 4 de diciembre 2025.- Personal de seguridad de Ecatepec, Estado de México, capturó a Aldo “N”, presunto miembro de un grupo criminal de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto identificado como “Balú”, fue detenido en el bazar navideño del fraccionamiento La Guadalupana.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades que un sujeto realizaba disparos al aire, por lo que las autoridades municipales se movilizaron a la zona.

Al notar la presencia de los agentes, el presunto miembro de La Chokiza, intentó escapar del lugar, pero fue detenido por los uniformados, quienes le decomisaron un arma de fuego calibre .32 abastecida.

El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación legal.

Dicha organización se dedica a la extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso.