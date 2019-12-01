Uruapan en "Quiebra Técnica": Diputado Paz pide revisar gastos extraordinarios como helicóptero y nómina de Guardia Ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 13:57:41

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.— El pleno del Congreso del Estado de Michoacán aprobó sin discusión la Ley de Ingresos de Uruapan, demarcación que atraviesa complicaciones financieras.

Al respecto, el diputado local Conrado Paz Torres señaló que la actual "quiebra técnica" del Ayuntamiento de Uruapan era previsible desde julio o agosto pasado.

En entrevista, comentó que es necesario revisar los gastos extraordinarios que se tuvieron durante el transcurso de 2025, tales como la renta de helicópteros y los salarios de la denominada Guardia Ciudadana.

El legislador detalló que esta corporación, compuesta por aproximadamente 125 a 150 personas, opera como "comodines de trabajo" del ayuntamiento, cubriendo labores sociales (DIF), administrativas e incluso participando en operativos de seguridad como retenes de alcoholímetro, donde tienen protagonismo en la detención de vehículos.

Ante la situación financiera, el diputado fue enfático al declarar que "bajar la nómina" es indispensable para solventar la crisis.

Finalmente, Paz indicó que buscará acercarse a la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, para trabajar en coordinación, y apuntó que, desde su perspectiva, es necesario contar con asesores para lograr finanzas sanas.

"Tiene un aumento del 6%, por ejemplo, en el agua potable, que es considerable por la cuestión inflacionaria. Se están generando algunos otros impuestos en actividades cotidianas, en licencias, que tampoco es agravante, entonces consideramos que eso va a ayudar o va a lo mejor abonar un tanto a la economía del ayuntamiento", indicó.