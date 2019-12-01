Michoacán: Desconocidos bloquean carretera Sahuayo-Cotija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:48:17

Sahuayo, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- A través de redes sociales y vía telefónica, automovilistas reportan el bloqueo de la carretera Sahuayo-Cotija, en el estado de Michoacán; se habla de gente armada y con los toreos cubiertos robando vehículos.

Al respecto se informó que este jueves se han recibido reportes de que la referida vialidad se encuentra bloqueada.

Hasta el momento se desconoce el móvil o la identidad quienes han llevado a cabo dicha acción.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.