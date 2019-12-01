Michoacán: Desconocidos bloquean carretera Sahuayo-Cotija

Michoacán: Desconocidos bloquean carretera Sahuayo-Cotija
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:48:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sahuayo, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- A través de redes sociales y vía telefónica, automovilistas reportan el bloqueo de la carretera Sahuayo-Cotija, en el estado de Michoacán; se habla de gente armada y con los toreos cubiertos robando vehículos.

Al respecto se informó que este jueves se han recibido reportes de que la referida vialidad se encuentra bloqueada.

Hasta el momento se desconoce el móvil o la identidad quienes han llevado a cabo dicha acción.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunta implicada en incendio que dejó 7 muertos en Puebla
Hallan granada de gas en Morelia, Michoacán; SSP la neutraliza 
Hallan cadáver en camino de terracería de Zamora, Michoacán 
Capturan a 5 presuntos extorsionadores de comerciantes y ganaderos en el Norte del país
Más información de la categoria
Tierra Caliente y la Ciénega de Michoacán arden otra vez pese a plan federal: helicópteros artillados abren fuego, balaceras, bloqueos y un ataque contra policías municipales 
Asaltan camioneta del presidente municipal de Los Reyes, Michoacán, en estacionamiento de Plaza Las Américas en Morelia
Visita de Cristiano Ronaldo desata la locura y agota boletos del México-Portugal en menos de dos horas
Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández; no se retirará del fútbol
Comentarios