Michoacán: Capturan a presunto responsable en la violación de una persona menor de edad, ocurrida en el estado de Chiapas

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Luis Manuel “N”, quien es señalado por las autoridades del estado de Chiapas de su posible relación en la comisión del delito de violación equiparada; hechos cometidos en agravio de una persona menor edad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en la petición de colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, exististe una orden de aprehensión vigente en contra de Luis Manuel “N”, quien presuntamente abusó sexualmente de una persona menor de edad, en el municipio de Berriozábal, Chiapas.

De igual forma, durante los actos de investigación realizados por la Fiscalía, se obtuvieron datos objetivos en el sentido de que el imputado se había desplazado a esta entidad con la finalidad de evadir la acción de la justicia.

Fue por ello que, tras solicitar el apoyo de la FGE en Michoacán, se logró determinar su ubicación, y en operativo, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en esta ciudad.

Luis Manuel “N”, fue entregado a las autoridades homólogas, quienes se encargaron de hacer el traslado del detenido a aquella entidad a efecto de ser presentado ante el Juez de Control que resolverá su situación jurídica.