'Simon' se degrada a categoría 1; se mantiene frente a costas mexicanas

'Simon' se degrada a categoría 1; se mantiene frente a costas mexicanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 07:45:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán ‘Simon’ se degradó a categoría 1 durante la madrugada del 13 de octubre en las aguas del Pacífico mexicano.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el sistema avanza con dirección al noroeste a una velocidad de 6 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h.

A la hora del último reporte, el centro del ciclón se localizó a 160 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El paso de ‘Simon’ generará condiciones climáticas adversas en el occidente del país:

  • Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sur de Sinaloa y zonas del oeste y costa de Nayarit.
  • Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zonas del norte, centro y sur de Jalisco.
  • Vientos: De 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit.
  • Oleaje: De 2.0 a 3.0 metros de altura en el litoral del centro y sur de Sinaloa y las costas de Nayarit.

Las autoridades mantienen los siguientes avisos activos para la población marítima y costera:

  • Zona de prevención por efectos de huracán: Islas Marías, Nayarit.
  • Zona de vigilancia por efectos de huracán: Desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.
  • Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical: Desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.
Más información de la categoria
Ataque armado deja 4 muertos en Culiacán, Sinaloa
Aprehenden a cuatro servidores públicos y un exfuncionario de la FGE de Michoacán por simular una muerte para cobrar un seguro
¡El crimen dobló a la Fiscalía de Morelos!: Detienen a líder criminal y terminan entregándolo para rescatar a tres funcionarios
Fuerte explosión destruye vivienda en Buenavista, Michoacán: estruendo llegó hasta Apatzingán
Más información de la categoria
¡El crimen dobló a la Fiscalía de Morelos!: Detienen a líder criminal y terminan entregándolo para rescatar a tres funcionarios
Michoacán: ¡Apatzingán arde y Fanny Arreola sonríe!; presume encuestas frente a balaceras, minas, dronazos, muertos y desplazados... y dice que va por la “continuidad"
¡Arde Morelos! Operativo contra líder criminal desata bloqueos, vehículos incendiados y caos en cuatro municipios; mueren dos policías
Sigue la guerra contra el tabaco ilegal en Michoacán: Marina y FGR decomisan casi 10 millones de cigarros pirata en Lázaro Cárdenas