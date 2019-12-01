'Simon' se degrada a categoría 1; se mantiene frente a costas mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 07:45:15

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán ‘Simon’ se degradó a categoría 1 durante la madrugada del 13 de octubre en las aguas del Pacífico mexicano.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el sistema avanza con dirección al noroeste a una velocidad de 6 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h.

A la hora del último reporte, el centro del ciclón se localizó a 160 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El paso de ‘Simon’ generará condiciones climáticas adversas en el occidente del país:

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sur de Sinaloa y zonas del oeste y costa de Nayarit.

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zonas del norte, centro y sur de Jalisco.

Vientos: De 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit.

Oleaje: De 2.0 a 3.0 metros de altura en el litoral del centro y sur de Sinaloa y las costas de Nayarit.

Las autoridades mantienen los siguientes avisos activos para la población marítima y costera: