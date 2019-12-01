México y EEUU afinan coordinación militar previo al Mundial del 2026

Ciudad de México, a 30 de diciembre 2025.- Representantes de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), sostuvieron una reunión con el Comando Norte de Estados Unidos (NorthCom), para fortalecer las capacidades de seguridad durante los eventos asociados a la Copa Mundial de 2026.

Lo anterior lo dio a conocer el Ejército Mexicano a través de un comunicado difundido en la red social X, en el que informó que el encuentro se realizó del 15 al 19 de diciembre en instalaciones de la propia dependencia.

En ese sentido, Defensa detalló que esta reunión formó parte de la sesión técnica de la Junta de coordinación entre ambos países, un espacio que —según la institución— se alinea con la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre México y Estados Unidos desde 2016.

Además, indicó que los integrantes evaluaron las actividades programadas para 2026, con énfasis en la coordinación operativa y en el fortalecimiento de procedimientos para mejorar la respuesta conjunta ante escenarios relativos a la Copa Mundial 2026.

“Los integrantes de la Junta evaluaron las actividades programadas para el año 2026, afianzaron procedimientos de cooperación y el empleo de sistemas integrados de comunicación para consolidar las capacidades de seguridad durante los eventos de la Copa Mundial 2026”, especificó la dependencia en la nota.