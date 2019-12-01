Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 07:57:32

Estado de México. A 23 de Noviembre 2026.- En México se registraron 268 homicidios del 16 al 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Estado de México encabezó la lista con 40 casos, mientras que 120 de los asesinatos ocurrieron durante el fin de semana.

Del 1 al 22 de noviembre de 2026, el estado con el mayor número de denuncias por homicidio doloso en EDOMEX con 108 registros, seguido de Sinaloa con 91 y Guanajuato con 78.

Estados con mayor número de denuncias por homicidio son:

Estado de México: 108

Sinaloa: 91

Guanajuato: 78

Guerrero: 47

Baja California: 47

En cambio, los estados con menor denuncia son: