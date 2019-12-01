Estado de México. A 23 de Noviembre 2026.- En México se registraron 268 homicidios del 16 al 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Estado de México encabezó la lista con 40 casos, mientras que 120 de los asesinatos ocurrieron durante el fin de semana.
Del 1 al 22 de noviembre de 2026, el estado con el mayor número de denuncias por homicidio doloso en EDOMEX con 108 registros, seguido de Sinaloa con 91 y Guanajuato con 78.
Estados con mayor número de denuncias por homicidio son:
- Estado de México: 108
- Sinaloa: 91
- Guanajuato: 78
- Guerrero: 47
- Baja California: 47
En cambio, los estados con menor denuncia son:
- Nayarit: 0
- Durango: 0
- San Luis Potosí: 0
- Zacatecas: 0
- Yucatán: 1