Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 07:48:50

Hidalgo, Michoacán, a 23 de noviembre 2026.- Una mujer perdió la vida luego de volcar con su vehículo, hechos registrados en la carretera Morelia-Zitácuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de Las Cieneguillas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Mujicipal además de Protección Civil, quienes al arribar encontraron fuera de la carpeta asfáltica un vehículo, y dentro de este el cuerpo sin vida de una mujer.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE para dar fe de los hechos.