Menú de “lujo” para quienes ingresen en Barandilla en estas fiestas patrias en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- Aún y cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recomienda no llevar a cabo acciones que ameriten el ingreso a Barandilla, quienes lleguen a ese lugar podrían hacerse acreedores a comer pozole y menudo, que será el menú para los días 15 y 16 de septiembre.

Sobre el particular se informó que en la noche del Grito de Independencia las personas que cometan alguna falta administrativa como la alteración del orden público, consumo de bebidas y sustancias ilegales en la vía pública, agresiones físicas, entre otras, serán remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa (DJCMA).

Ahí, el día 15 se les dará de cenar pozole, y habrá menudo como almuerzo el 16 de septiembre. Evita ser remitido a Barandilla ya que las multas varían entre las 20 y 60 UMAS; festeja con tu familia de manera responsable.

La DJCMA trabaja las 24 horas del día para atender incidentes relacionados a malas conducta, así como para la protección de víctimas. La SSP pone a disposición la línea telefónica 911 para atención de emergencias, así como su aplicación móvil 911 Michoacán.