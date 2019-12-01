Menú de “lujo” para quienes ingresen en Barandilla en estas fiestas patrias en Morelia, Michoacán

Menú de “lujo” para quienes ingresen en Barandilla en estas fiestas patrias en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:29:17
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- Aún y cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recomienda no llevar a cabo acciones que ameriten el ingreso a Barandilla, quienes lleguen a ese lugar podrían hacerse acreedores a comer pozole y menudo, que será el menú para los días 15 y 16 de septiembre.

Sobre el particular se informó que en la noche del Grito de Independencia las personas que cometan alguna falta administrativa como la alteración del orden público, consumo de bebidas y sustancias ilegales en la vía pública, agresiones físicas, entre otras, serán remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa (DJCMA).

Ahí, el día 15 se les dará de cenar pozole, y habrá menudo como almuerzo el 16 de septiembre. Evita ser remitido a Barandilla ya que las multas varían entre las 20 y 60 UMAS; festeja con tu familia de manera responsable. 

La DJCMA trabaja las 24 horas del día para atender incidentes relacionados a malas conducta, así como para la protección de víctimas. La SSP pone a disposición la línea telefónica 911 para atención de emergencias, así como su aplicación móvil 911 Michoacán.

Noventa Grados
