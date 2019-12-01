Menor despaarecida en Aguascalientes, fue localizada sin vida en Tequisquiapan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 18:27:46

Tequisquiapan, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalietes, informó que, tras realizar investigaciones, se identificó y localizó al presunto responsable que, mediante engaños en redes sociales, enamoró y convenció a Ángela Gabriela de irse con él al estado de Querétaro.

Lamentablemente, la menor fue localizada sin vida y el presunto responsable, al verse acorralado por las autoridades de ambas entidades, decidió quitarse la vida.

El pasado 1 de octubre, la familia de Ángela Gabriela reportó su desaparición ante la Fiscalía, lo que dio inicio a un operativo conjunto de investigación de campo y gabinete, a través de la Unidad Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Célula Mercurio del C5i.

Las investigaciones determinaron que Miguel Ángel, de 33 años, contactó a la menor a través de redes sociales y la convenció de encontrarse con él en Aguascalientes.

Posteriormente, abordaron un vehículo Mazda color gris plata, con placas del estado de Guanajuato, en el que abandonaron la entidad.

A partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas.

La madre de la menor proporcionó un número telefónico hallado entre las pertenencias de Ángela, lo que permitió localizar al sujeto en Querétaro.

Con la información recabada, un juez otorgó una orden de cateo. Al ingresar al domicilio en Bordo Blanco, Tequisquiapan, Miguel Ángel se disparó en la cabeza, quitándose la vida.

Posteriormente, los trabajos de investigación permitieron localizar el cuerpo de la menor en un predio rústico de Fuentezuelas, Tequisquiapan. Tras los exámenes de genética correspondientes, se confirmó su identidad y se notificó de inmediato a la familia, iniciándose los trámites para la entrega de los restos.