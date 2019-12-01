Aprueban en el Senado la Ley de Aguas; continúa la discusión en lo particular

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.- Con dispensa de trámites y con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión marcada por acusaciones cruzadas entre el bloque de la 4T y la oposición. La votación cerró con 85 a favor y 36 en contra, tras lo cual inició la discusión de 23 reservas.

El PAN cuestionó que los cambios hechos en la Cámara de Diputados, no modifican el objetivo central de la iniciativa presidencial. Su coordinador, Ricardo Anaya, acusó a Morena de buscar el control del recurso hídrico y sostuvo que, con la reforma, los campesinos perderán la posibilidad de vender sus tierras junto con la concesión de agua. Morena respondió que esta afirmación es falsa y citó el artículo 49 de la Ley General de Aguas, que garantiza la transferencia de derechos al nuevo propietario sin pasar por un nuevo análisis de disponibilidad.

A pesar de las aclaraciones, panistas como Mayuli Martínez y Verónica Rodríguez insistieron en que la reforma permite al gobierno reasignar volúmenes concesionados. Legisladoras del PRI también aseguraron que se limitarán las herencias de concesiones, postura que fue refutada por Morena y el PT, al señalar que el dictamen protege la transmisión de derechos y el patrimonio de pequeños productores.

En el debate, figuras como Félix Salgado Macedonio y Gerardo Fernández Noroña acusaron a la oposición de defender a acaparadores de agua, mientras que legisladores del PAN y PRI colgaron mantas denunciando una supuesta “expropiación” del recurso. La mayoría oficialista colocó sus propios mensajes en defensa de la reforma.

Aunque la oposición aseguró que las demandas de productores agrícolas no fueron escuchadas, la priísta Claudia Anaya reconoció que sus movilizaciones derivaron en ajustes al dictamen, aunque persisten dudas sobre los volúmenes asignados.

Morena y sus aliados anticiparon que no avalarán ninguna de las reservas de la oposición y que la minuta se aprobará en sus términos.

