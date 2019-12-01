Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 19:24:34

Uruapan, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Morelos del municipio de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Reforma, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.