Golpe a la delincuencia: 238 detenidos, toneladas de estupefaciente aseguradas y campamentos criminales desmantelados bajo el Plan Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 18:49:12
Morelia, Mich., a 4 de diciembre de 2025.- En un mes de operativos implacables, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destapó cifras que estremecen: 238 personas detenidas, 2.9 toneladas de drogas incautadas y un arsenal digno de la guerra. Todo bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la apuesta del gobierno para recuperar territorios dominados por la delincuencia.

Con patrullajes incesantes, filtros de revisión y despliegues de inteligencia, las corporaciones lograron recuperar 263 vehículos robados y poner tras las rejas a presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos 28 integrantes de células criminales, cifra que revela la presión directa contra estructuras operativas del crimen.La ofensiva antidrogas no fue menor: 448.36 kg de cristal, 32.95 kg de marihuana y 2,505 kg de cocaína, decomisos que representan un golpe millonario, según estimaciones del mercado ilícito.

Pero la guerra no terminó ahí. Para cortar de raíz operaciones clandestinas, elementos de seguridad desmantelaron nueve campamentos criminales y hallaron siete tomas clandestinas de hidrocarburo, espacios usados para mover droga, combustible y coordinar ataques.

En el terreno bélico, los aseguramientos son contundentes: 54 armas largas, 14 cortas, 11,430 cartuchos útiles, 89 artefactos explosivos improvisados y 60 kilogramos de componentes para explosivos, además de 19 mil litros de precursores químicos y 28 mil litros de combustible, material que evidencia el nivel de equipamiento criminal contra el que se enfrentan las autoridades.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que estos resultados no serían posibles sin el trabajo conjunto con Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, coordinación que ha permitido despliegues quirúrgicos y certeros contra las células delictivas.

En un dato que desnuda la intensidad de la estrategia, la SSP informó que ya se han cumplimentado 5,787 mandamientos judiciales durante la administración, relacionados con homicidio, secuestro, robo y delitos de alto impacto.

El mensaje final es categórico: el Plan Michoacán seguirá avanzando con inteligencia, cooperación institucional y mano firme. La promesa es una sola —recuperar la paz, cueste lo que cueste.

