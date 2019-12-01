Asaltan oficinas de Megacable en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:56:48

Uruapan, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Un botín aún sin cuantificar, fue el que obtuvieron un grupo de ladrones, los cuales, encapuchados y con pistola en mano, asaltaron las oficinas de Megacable en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este jueves que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio de las calles Acapulco y avenida Américas de la referida colonia, se había perpetrado un asalto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes fueron informados por los empleados que varios sujetos con los rostros cubiertos y con pistola en mano, exigieron la entrega del dinero para después huir.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo, no se reportó detención alguna.