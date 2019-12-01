Asaltan oficinas de Megacable en Uruapan, Michoacán

Asaltan oficinas de Megacable en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:56:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Un botín aún sin cuantificar, fue el que obtuvieron un grupo de ladrones, los cuales, encapuchados y con pistola en mano, asaltaron las oficinas de Megacable en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este jueves que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio de las calles Acapulco y avenida Américas de la referida colonia, se había perpetrado un asalto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes fueron informados por los empleados que varios sujetos con los rostros cubiertos y con pistola en mano, exigieron la entrega del dinero para después huir.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo, no se reportó detención alguna.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloquea la UIF las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
Asaltan oficinas de Megacable en Uruapan, Michoacán
Quitan la vida a joven afuera de una tortillería en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
“El Licenciado”: pieza clave del caso Manzo, el crimen que sacudió Uruapan, habría extendido sus tentáculos hasta Guanajuato
Golpe a la delincuencia: 238 detenidos, toneladas de estupefaciente aseguradas y campamentos criminales desmantelados bajo el Plan Michoacán
El Gobierno de Morelia impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Comentarios