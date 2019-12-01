“El Licenciado”: pieza clave del caso Manzo, el crimen que sacudió Uruapan, habría extendido sus tentáculos hasta Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 19:21:30

Morelia, Mich., a 4 de diciembre de 2024.— El caso del brutal asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue revelando sombras más profundas de lo que se imaginaba. Este miércoles, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lanzó una bomba informativa al confirmar que Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual y cerebro operativo del crimen, no sólo movía piezas en Michoacán, sino que habría operado también en Guanajuato, abriendo un panorama criminal de mayor alcance.

El mandatario confirmó que “El Licenciado” permanece tras las rejas en el temido penal federal de Almoloya de Juárez, lugar destinado únicamente a los perfiles más peligrosos del país. “El Licenciado” se encuentra actualmente detenido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México; una medida que, según explicó el Mandatario estatal, se tomó precisamente debido a su peligrosidad y sus conexiones no sólo en Michoacán.

Aunque Ramírez Bedolla evitó brindar detalles operativos, fue contundente sobre el riesgo que representaba el señalado. “Uno de los actores intelectuales está detenido, está en Almoloya de Juárez, en el penal de alta seguridad, de máxima seguridad del país, precisamente por su peligrosidad y por las ligas que tenía no nada más en Michoacán, sino este personaje también tenía una acción delictiva en Guanajuato, por ello es la decisión de trasladarlo”, expuso ante medios en una conferencia matutina, dejando entrever que el caso podría escalar aún más.

Una investigación que avanza entre suspenso, hipótesis y presión pública

Ha pasado más de un mes desde el asesinato, ocurrido el 1 de noviembre, crimen que conmocionó a la región y que mantiene la atención nacional. El Gobernador afirmó que el trabajo para esclarecer el caso no baja la guardia y se mantiene en coordinación con instancias federales.

“Creo que la investigación es bastante robusta y fuerte en una colaboración con instancias federales del Gobierno de México, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que está en el interés permanente de este tema y otros más”, destacó Bedolla, señalando que la mira sigue puesta en quienes pudieron ordenar o facilitar la ejecución del exalcalde.

La autoridad asegura trabajar con todos los frentes abiertos. “La investigación tiene una intensidad máxima en todas las líneas de investigación; es una investigación 360 grados, es decir, toda evidencia e indicio se investiga a profundidad.

Entonces todas las líneas de investigación están abiertas, están desdobladas, se ha avanzado bastante en la investigación. Se tienen indicios, se tienen pruebas científicas, se tienen detenidos, creo que eso es muy importante.

"Hay que decirlo, cada detenido bien genera también una gran oportunidad para dar con la motivación precisamente de este tema”, admitió, reconociendo que el móvil del homicidio aún es un misterio pendiente.

274 diligencias… ¿y la verdad final todavía no aparece?

La Fiscalía General del Estado, encabeza por Carlos Torres Piña, reveló que la carpeta del caso acumula 274 diligencias en apenas 32 días, una cifra que refleja el peso político y social del crimen.

Los trabajos incluyen 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas a testigos y figuras clave, y 10 técnicas de conservación de datos

Un expediente voluminoso, pruebas científicas, declaraciones y un presunto autor intelectual tras las rejas… pero todavía sin respuesta clara al por qué asesinaron a Carlos Manzo.

Mientras tanto, la sociedad mira con expectativa (y creciente inquietud) la posibilidad de que el caso destape una red criminal más grande, con conexiones interestatales y motivos que aún no salen a la luz.