Bloquea la UIF las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Bloquea la UIF las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 22:15:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.- Las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al empresario, se le señala de su presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos delictivos.

Rocha Cantú, es el dueño del 50 por ciento del certamen de belleza, así como de varios negocios, incluidos casinos, hospitales y empresas de seguridad.

El pasado 26 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación del empresario se encontraba en curso y que se estaban obteniendo datos. 

Mientras que el 30 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que no hay indicios de que Miss Universo, esté financiado con dinero del crimen organizado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloquea la UIF las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
Asaltan oficinas de Megacable en Uruapan, Michoacán
Quitan la vida a joven afuera de una tortillería en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
“El Licenciado”: pieza clave del caso Manzo, el crimen que sacudió Uruapan, habría extendido sus tentáculos hasta Guanajuato
Golpe a la delincuencia: 238 detenidos, toneladas de estupefaciente aseguradas y campamentos criminales desmantelados bajo el Plan Michoacán
El Gobierno de Morelia impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Comentarios