Bloquea la UIF las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Fecha: 4 de Diciembre de 2025

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.- Las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al empresario, se le señala de su presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos delictivos.

Rocha Cantú, es el dueño del 50 por ciento del certamen de belleza, así como de varios negocios, incluidos casinos, hospitales y empresas de seguridad.

El pasado 26 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación del empresario se encontraba en curso y que se estaban obteniendo datos.

Mientras que el 30 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que no hay indicios de que Miss Universo, esté financiado con dinero del crimen organizado.