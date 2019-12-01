Quitan la vida a joven afuera de una tortillería en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:23:57

Celaya, Guanajuato, a 4 de diciembre de 2025.- "¡A poco era el muchacho que acababa de ser papá", expresó una persona luego de que un joven fue ultimado a balazos afuera de una tortillería en el municipio de Celaya.

Los hechos se registraron poco antes de las 19:00 horas de este jueves sobre la avenida Brillante casi esquina con avenida Las Torres en la colonia San Juanico.

De acuerdo a las primeras versiones la víctima se encontraba arreglando una motocicleta cuando repentinamente fue atacado a balazos.

Tras lo ocurrido paramédicos de Cruz Roja así como Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional se desplazaron a la zona donde encontraron a un hombre tirado en medio de una motocicleta y un vehículo.

Tras ser valorado por los socorristas, la zona fue delimitada al confirmar que ya no contaba con vida por lo que pidieron la presencia de la Fiscalía Regional.

Minutos después arribaron agentes de investigación criminal y peritos para procesar la escena del crimen y comenzar la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Al término de las diligencias, finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO, donde le practicarán la necropsia que marca la ley.